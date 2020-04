WhatsApp komt met langverwachte update voor videobellen

Het is binnenkort mogelijk om met meer dan vier mensen tegelijkertijd te videobellen. Daar hadden heel wat mensen al een tijdje op gehoopt.

In deze tijden van quarantaine is het handig om met je vrienden en familie te kunnen videobellen. Berichtendienst WhatsApp is een van de meest gebruikte apps daarvoor, al is het jammer dat je met slechts vier mensen tegelijkertijd kunt praten. Dat is weinig in vergelijking met andere apps.

Acht gesprekspartners

Volgens WABetaInfo, dat de meest recente testversie van WhatsApp uitprobeerde, is het binnenkort mogelijk om met acht mensen tegelijkertijd te videobellen. Wanneer de update er komt, is onduidelijk, maar vermoedelijk zal die niet te lang op zich laten wachten. Hij zal beschikbaar zijn voor zowel iOS als Android.

Geen tijdslimiet

Door de huidige limiet van vier gesprekspartners zijn heel wat mensen overgestapt naar alternatieve apps zoals Zoom. Het nadeel daarbij is dat je maximum veertig minuten kunt videobellen. WhatsApp heeft daarentegen geen tijdslimiet.