WhatsApp werkt aan nieuwe functie waarop iedereen zit te wachten

Berichtendienst WhatsApp komt binnenkort naar verluidt met een functie om je berichten in privégesprekken automatisch te laten verwijderen. Dat is vooral nuttig naar privacy toe.

Er is al heel wat te doen geweest rond het verwijderen van WhatsAppberichten. Voorlopig heb je de optie om je verstuurde berichten tot één uur nadat je ze getypt hebt, te verwijderen. Daarna blijven ze zichtbaar voor iedereen. Telegram, de tegenhanger van WhatsApp, biedt echter veel meer mogelijkheden tot het verwijderen van berichten.

WhatsApp integreert binnenkort echter een nieuwe functie waarbij je je berichten automatisch kan laten verwijderen. Dat schrijft althans WABetaInfo. Het wordt dan mogelijk om, zowel in privé- als groepsgesprekken, te kiezen hoe lang je berichten zichtbaar mogen blijven: 1 uur, 1 dag, 1 week, 1 maand of 1 jaar. Van zodra de tijd is verlopen, verdwijnt het bericht automatisch uit je gesprekken.

Wanneer de nieuwe functie geïntroduceerd wordt, is nog niet duidelijk.

