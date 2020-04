Staatsveiligheid waarschuwt voor ‘het verborgen gevaar van COVID-19’

Het coronavirus bedreigt niet alleen onze gezondheid en de infrastructuur van onze gezondheidszorg, maar onze manier van samenleven, stelt Staatsveiligheid. De inlichtingendienst merkt dat extreemrechtse groepen de crisis gebruiken om polarisatie aan te wakkeren.

De ene keer is het coronavirus verspreid door migranten, de andere keer door Bill Gates. In een nota waarschuwt de Staatsveiligheid voor desinformatie over COVID-19. Een aantal nieuwe uiterst rechtse groeperingen wakkert polarisering aan via fake news. De inlichtingendienst zet daarom een samenwerking op met militaire tegenhanger ADIV, meldt De Morgen.

De Staatsveiligheid verspreidde een nota over wat de inlichtingendienst ’het verborgen gevaar achter COVID-19’ noemt. Het gaat om groeperingen die van de coronacrisis profiteren om hun invloed uit te breiden.

Kijken in richting van Rusland

De burgerlijke inlichtingendienst heeft samen met zijn militaire tegenhanger ADIV “een permanent overleg” hierover opgestart. De diensten zullen de taken onderling verdelen en samenwerken, zoals bij de laatste verkiezingen, toen ze mogelijke Russische beïnvloeding in het oog hielden.

Ook nu weer wijst het fake news vaak richting Rusland. In de nota stelt Staatsveiligheid dat “bepaalde extreemrechtse groeperingen en organisaties in de context van de coronacrisis een pro-Russisch discours hanteren en Russische propaganda verspreiden in ons land”. Niet alleen uiterst rechts, ook extreemlinks laat van zich horen.