Twitter verstrengt aanpak vals medisch nieuws

Twitter neemt een volgende stap in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus door experts uit de gezondheidszorg sneller te verifiëren. Met deze zet hoopt het bedrijf dat ook de verspreiding van het nepnieuws omtrent het virus de kop ingedrukt wordt.

In een tweet laat het bedrijf weten nu samen te werken met allerlei wereldwijde gezondheidsorganisaties voor het identificeren van experts uit de gezondheidszorg. Het doel hiervan is om zo snel mogelijk een vinkje naast hun naam te zetten, zodat mensen op Twitter weten dat ze met een betrouwbaar persoon te maken hebben.

To #COVID19 experts: we are prioritizing Verification for Twitter accounts that have an email address associated with an authoritative organization or institution. Here’s how to update the email address associated with your account:https://t.co/H4LkQYeGB8 — Twitter Support (@TwitterSupport) March 21, 2020

Twitter deelt extra vinkjes uit

In het verleden stond het verificatieproces nog onder druk. Er werden namelijk ook blauwe vinkjes (waarmee iemand geverifieerd is) uitgedeeld aan mensen die onderdeel waren van radicale groepen. Het programma werd daardoor in 2017 stopgezet, nadat de organisator van het racistische protest in Charlottesville, Virginia zo’n felbegeerd vinkje gekregen had en CEO Jack Dorsey het systeem “kapot” noemde.

In de huidige situatie, waarin we opnieuw met veel nepnieuws te maken krijgen omtrent het coronavirus en COVID-19, is er wederom behoefte aan geverifieerde mensen, die daadwerkelijk iets zinnigs kunnen zeggen over de verspreiding, effecten en voorzorgsmaatregelen. Twitter laat weten al honderden accounts te hebben geverifieerd, maar dat er ook nog een hoop werk te doen is. Voorlopig wordt er echter een voorkeursbehandeling gegeven aan gezondheidszorgexperts die zich aangemeld hebben bij het platform met een e-mailadres van een gezondheidszorgorganisatie.

Binnenkort verschijnt er ook een nieuw applicatieproces waar experts zich mee kunnen aanmelden. Daar wordt nu hard aan gewerkt door het team achter het sociale medium. Verschillende sociale media doen er van alles aan om verspreiding van nepnieuws te voorkomen. Zo heeft Facebook daar een heel team voor, terwijl WhatsApp een optie test waarmee je zelf snel kunt checken wat waar is en wat niet.