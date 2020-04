Daling van aantal coronadoden en ziekenhuisopnames zet zich voort

In de afgelopen 24 uur zijn er 170 mensen overleden aan het coronavirus. Er werden 172 mensen opgenomen in het ziekenhuis, wat eveneens een daling is. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

Klein lichtpuntje in het heetst van de coronastrijd: voor het eerst sinds 18 maart zitten we met 172 ziekenhuisopnames onder de grens van 200. Daarnaast mochten 107 mensen het ziekenhuis verlaten. In het totaal liggen er 4.976 coronapatiënten (56 meer dan de dag voordien) in het ziekenhuis, onder wie 1.079 op intensieve zorgen (8 meer dan gisteren). 777 mensen worden beademd (+17).

Lichte afname van overlijdens

Jammer genoeg zijn er ook 170 doden te betreuren (89 in de ziekenhuizen en 80 in de woonzorgcentra), maar we zien wel een lichte afname van de overlijdens sinds 12 april. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in ons land op 5.998.

In de afgelopen 24 uur werden 973 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Het totale aantal besmettingen bedraagt nu 40.956.