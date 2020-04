IkKoopBelgisch: vijf modewebshops van eigen bodem

Lokale ondernemers hebben het door de coronamaatregelen niet gemakkelijk. Daarom hebben velen een webshop in het leven geroepen of hun bestaande online winkel uitgebreid. Denk eens aan de modewebshops van eigen bodem als je een nieuwe zomerjurk zoekt of een joggingbroek voor thuis. Er zitten immers heel wat verborgen parels tussen het Belgische aanbod.

FAÇON JACMIN

De Belgische ontwerper Alexandra Jacmin en haar ondernemende tweelingzus Ségolène Jacmin richtten in 2016 hun label FAÇON JACMIN op. Alexandra werkte eerder al voor Maison Martin Margiela en Jean-Paul Gaultier. Het duo mag zich bij de meest innovatieve opkomende talenten van België rekenen. In hun collecties staat denim centraal, en dat is niet anders bij de nieuwste creaties met de klinkende naam Cloud Nine. Daar combineert de ontwerper luchtige wolken met de oerdegelijke jeansstof.

faconjacmin.com

Caroline Biss

Als officiële partner van Team Belgium, de Olympische atleten die ons land volgend jaar op de Spelen zullen vertegenwoordigen, mag modemerk Caroline Biss niet in dit lijstje ontbreken. De kleurrijke zomercollectie beurt je op en doet je verlangen naar betere tijden met een ijsje in de hand en je voeten in het zand.

carolinebiss.com

les belges

Zie je door al die Belgische modelabels het bos niet meer? Deze online conceptstore verzamelt modemerken van eigen bodem voor dames en kinderen. Ben jij wel te vinden voor hoogvliegers als nathalie vleeschouwer , LN Knits en fred & ginger, dan ben je hier aan het juiste adres. Bovendien kan je er ook terecht voor Belgisch design om je woning tijdens deze quarantaine op te fleuren. Koopjesjagers vinden dan weer hun ding in de outletshop.

lesbelges.com

Lily

Lily begon als een kleine boetiek in Mechelen voor vrolijke en girly kledij, maar kreeg er al snel een zusje bij in Oostende. Nu kan je op de webshop terecht voor cadeautjes, juwelen, schoenen, kledij en beautyproducten. Tijdens de coronacrisis betaal je geen verzendkosten. Wat wilt een fashionista nog meer?

shoplily.be

HNST

Bij HNST heb je geen keuzestress. Het Antwerpse modelabel biedt enkele jeansbroeken, een salopette en een jeansvest voor mannen en vrouwen aan, maar dan wel meteen de meest duurzame ter wereld. De HNST jeans is de eerste die gemaakt wordt van 50% gerecycleerde denim. En dat in Europa, met minimale milieu-impact. Zo bouw je ook vanuit je kot mee aan een groenere planeet!

letsbehonest.be