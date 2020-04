IkKoopBelgisch: vijf creatieve webshops van eigen bodem

Lokale ondernemers hebben het door de coronamaatregelen niet gemakkelijk. Daarom hebben velen een webshop in het leven geroepen of hun bestaande online winkel uitgebreid. Denk eens aan de webshops van eigen bodem als je je creatief wilt uitleven of iemand wilt verrassen met een origineel cadeautje. Er zitten immers heel wat verborgen parels tussen het Belgische aanbod.

helen b

De Gentse Helen Blanchaert maakt koffiebekers, sokken, kalenders, dekbedden en nog veel meer. Alle voorwerpen bevatten een motivational quote of een van haar eigen tekeningen. Wat Helen wil bereiken met haar zelfgemaakte creaties? Een glimlach op je gezicht toveren tijdens deze coronacrisis. Haar eenvoudige, maar humoristische tekeningen over relaties of hipsters zitten steeds raak! Bovendien schenkt helen b per vier verkochte ‘alles komt goed’-bekers één ‘dikke merci’-beker aan de ziekenhuizen in Gent.

helenb.be

Koaren

Met Karen François is het altijd lachen, gieren en brullen. De jonge Antwerpse heeft niet veel nodig om de harten van de Belgen te veroveren. Hoewel haar ironische quotes op geboortekaartjes, totebags, mokken… niet overlopen van enthousiasme, zijn ze precies waar we deze periode naar snakken. Want, zoals Karen zelf zegt, de intentie was er.

koaren.be

StudioFluo

StudioFluo, een creatief workshopatelier, opende recent de deuren in Antwerpen en binnenkort ook in Leuven. Je volgt er onder andere workshops handletteren, planten verzorgen en stekken, keramiek, vilten of je kan er yogalessen nemen. Alle workshops werden tijdelijk geannuleerd door corona, maar Evi en Lies reageerden meteen door DIY-boxen samen te stellen die je online kan bestellen. Zo kan je toch nog knutselen met je kinderen als je zelf twee linkerhanden hebt.

studio-fluo.be

pink cloud studio

In deze virtuele wereld wil Martine uit Antwerpen een ode brengen aan het handgeschreven kaartje. Want geef nu toe, verjaardagswensen krijg je toch liever in de vorm van een tastbaar bewijs dan op Facebook? Daarom richtte Martine pink cloud studio op, een webshop waar ze wenskaartjes met handgeschilderde tekeningen verkoopt. Ze haalt haar inspiratie uit de natuur, haar nostalgische gedachten of simpelweg het alledaagse leven. Naast de webshop vind je de kaartjes ook in verschillende winkels in Europa en zelfs in Australië.

pinkcloudstudio.be

bambiblauw

Deze webshop met stoffen komt goed van pas als je je eigen mondmasker wilt maken. Er zijn zachte, warme, mooie, chique en leuke stoffen voor jong en oud te koop, allemaal met veel liefde en zorg uitgekozen. Loop jij binnenkort rond met een mondmasker versierd met bloemetjes, dino’s of zelfs cactussen?

bambiblauw.be

(jv)