Hoe corona het leven van tieners voorgoed verandert

Als tiener de puberteit heelhuids doorkomen, is sowieso al een hele opgave. De onzekerheden en stemmingswisselingen zijn talrijk, maar gelukkig zijn er nog de vrienden op school die voor de nodige afleiding zorgen. Nu gooien de coronamaatregelen echter roet in het eten, want de scholen zijn gesloten en social distancing is de boodschap.

De coronamaatregelen zullen op lange termijn een grote impact hebben op de mentale gezondheid en schoolprestaties van tieners. Tijdens de puberteit draaien hun hormonen immers op volle toeren, en leren ze zichzelf echt kennen. Ook de schoolomgeving is hierbij belangrijk, want daar bouwen ze in interactie met medeleerlingen hun identiteit en meningen op. De thuisisolatie door het nieuwe coronavirus perkt die identiteitsvorming echter sterk in. Ook de onafhankelijkheid die ze in deze periode nastreven, wordt bemoeilijkt nu ze verplicht thuis moeten blijven bij hun ouders. De broodnodige privacy lijdt misschien nog het meest onder de quarantainesituatie.

Stoom aflaten

Jonge kinderen kunnen bij hun ouders stoom aflaten, maar tieners rekenen daarvoor liever op elkaar. Hoewel de meesten goed met technologie overweg kunnen, vervangen de videochats het contact in het echte leven niet. Sommige jongeren zullen sneller in hun schulp kruipen, omdat ze niet voldoende over hun angsten of zorgen kunnen praten. Hun ouders hebben vaak ook weinig tijd om naar hen te luisteren, omdat ze nu hele dagen thuiswerken.

Onzekere toekomst

De jongeren zijn de toekomst, maar wat als die toekomst zoals nu heel onzeker is? Online lessen en taken maken zijn tegenwoordig het nieuwe normaal en tieners moeten zich hier noodgedwongen aan aanpassen. Maar wat met diploma-uitreikingen en het langverwachte galabal? De kans bestaat dat die helemaal niet kunnen plaatsvinden, of anders in een digitale variant. Veel leerlingen uit het secundair onderwijs zijn bang dat enkele belangrijke mijlpalen uit hun middelbare schoolcarrière in duigen zullen vallen. Zo lopen ze kostbare herinneringen mis en kunnen ze dat hoofdstuk in hun leven niet in schoonheid afsluiten. Om nog maar te zwijgen over al het harde werk dat ze geleverd hebben om af te studeren, maar dat nu niet naar behoren beloond zal worden.

Velen zijn ook bang voor wat daarna volgt. De economie heeft zonder twijfel zware schade geleden door het nieuwe coronavirus, en er zal weer stevig bespaard moeten worden op personeel om de kosten te drukken. Is er dan wel nog plaats op de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden die geen verdere opleiding meer volgen?

Parallel met 9/11

Hoewel de coronacrisis nu van een hele andere orde is dan de terroristische aanslagen in New York uit 2001, zijn beide wel traumatische gebeurtenissen die op wereldwijde schaal emoties losmaken. Een studie die in 2006 gepubliceerd werd in het ‘Journal of Business Ethics’ door Edward F. Murphy Jr. en anderen, onderzocht het effect van 9/11 op 1.000 middelbare scholieren. Hieruit bleek dat de leerlingen drastisch veranderd waren na de feiten, aangezien ze meer waarde hechtten aan overleven en veiligheid dan aan hun eigenwaarde en ambities. Of de coronapandemie een vergelijkbare impact zal hebben, valt nog af te wachten.