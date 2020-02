Tienermeisje is volgens dokters ‘gewoon in de rouw’, maar sterft aan zelfde ziekte die haar vader het leven kostte

Een Schots tienermeisje is overleden aan dezelfde ziekte die eerder haar vader het leven gekost. Nochtans dachten de dokters dat ze gewoon aan het rouwen was om de dood van haar vader. De artsen zouden zware medische fouten gemaakt hebben.

De 15-jarige Alana Finlayson stierf 19 maanden nadat haar vader was gestorven aan dezelfde ziekte: een agressieve vorm van hersenkanker (glioblastoma). Toch werd de diagnose pas 8 weken voor haar dood gesteld. De artsen zouden haar niet serieus genomen hebben en keer op keer een foute diagnose hebben gesteld. Haar moeder, Linda Jones uit Toryglen, Glasgow vertelt nu haar verhaal in The Daily Mirror, op vraag van haar betreurde dochter. “Vertel alsjeblieft mijn verhaal zodat dit niemand anders kan overkomen.”

Zware fouten

Volgens moeder linda luisterden de dokters van het Glasgow’s Royal Hospital for Children totaal niet naar wat zij en Alana zeiden, en leed dat waarschijnlijk tot haar vroege dood. Het tienermeisje werd zo eerst verteld dat ze gewoon leed aan groeipijnen. De artsen zouden de klachten hebben afgedaan als aandachtzoekerij en simpelweg als psychosomatische gevolgen van de dood van haar vader. Ze zouden hen ook verzekerd hebben dat het niet om dezelfde ziekte als haar vader ging. Een paar maanden na de eerste fysieke ongemakken kreeg Alana echter last van pijn aan de heup. Op de spoed namen ze x-rays van de heup, maar die gaven geen vreemde dingen aan. Na een tweede bezoek aan het ziekenhuis – een dag later, dat Alana de hele nacht had gekermd van de pijn – zeiden ze dat haar broek misschien te strak zat en suggereerden ze ook dat ze zich misschien niet goed in haar vel voelde. Een jaar later bleek dat Alana al die tijd kampte met een tumor op de heup – tumoren zijn niet te zien op x-rays.

Lichaam vol tumoren

Niet enkel op haar heup bleek een tumor te groeien, haar hele lichaam zat er vol van. De tumoren op haar ruggengraat waren helemaal vergroeid met haar zenuwen en konden daarom niet helemaal verwijderd worden. Ook in haar schedel werden tumoren gevonden. Dat al die tumoren pas een jaar later werden ontdekt, is te weiten aan nóg een foute diagnose, die van druk op het brein zonder een opspoorbare oorzaak. Zelfs met de ziekte van de vader in het achterhoofd werd door de dokters vergeten dat die onopspoorbare oorzaak een gezwel in het brein kan zijn. Na een behandeling vol mislukkingen en fouten – zo werd een biopt genomen van het brein, maar werd dit niet herhaald toen het resultaat onduidelijk bleek – werd uiteindelijk een MRI genomen om de stent die in haar hoofd zat om de druk te verlagen, te kunnen verplaatsen naar haar rug. Pas toen werd duidelijk dat het meisje dezelfde agressieve vorm van kanker had, hoewel de artsen enkele maanden eerder haar nog opnieuw hadden verzekerd dat “dit in niets op de ziekte van haar vader leek”. Door de intussen vergevorderde staat van de kanker kwam alle hulp voor Alana te laat. Na een pijnlijk proces van 1 jaar van foute behandelingen en 19 maanden na haar vaders dood, stierf ook zij aan de gevolgen van de ziekte.

Twee Britse politici riepen al op om te onderzoeken wat er fout ging in het behandelingsproces en betuigden hun spijt voor Alana’s tragische lot.