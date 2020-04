Woonzorgcentra mogen dan toch geen bezoek ontvangen

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat woonzorgcentra dan toch geen bezoekers over de vloer mogen krijgen. Woensdag werd dat voortaan nochtans wél toegelaten, maar er kwam erg veel kritiek op die beslissing.

Woensdagavond deelde de Nationale Veiligheidsraad mee dat bewoners van Vlaamse woonzorgcentra voortaan bezoek mochten hebben van één persoon. Voorwaarden waren dat het altijd dezelfde persoon moest zijn en dat die twee weken lang geen symptomen van ziekte mocht hebben. Verschillende rusthuizen gingen niet akkoord met die versoepeling en kondigden aan dat ze bezoek voorlopig niet zouden toelaten.

Terugkomen op beslissing

Vandaag is de Vlaamse regering teruggekomen op hun beslissing. “Bezoek is niet mogelijk. En dat blijft zo. Wij passen die regels nu niet aan, hoe moeilijk dat ook is voor de mensen die er verblijven en hun familie”, klinkt het in een persbericht.

Worstelen met dilemma

Ze benadrukken dat het niet evident is om een gezond evenwicht te vinden tussen volksgezondheid en welzijn. “Het welzijn van de mensen in de woonzorgcentra en andere voorzieningen waar kwetsbare mensen verblijven, is voor ons allemaal een belangrijke bezorgdheid. De veiligheidsraad heeft daarop terecht gewezen gisteren. Het is ook een van de punten uit ons 10-puntenplan van vorige week. We worstelen allemaal met dat dilemma tussen volksgezondheid en welzijn. En met de vraag hoe we op een bepaald ogenblik ook opnieuw bezoek toelaten. De Vlaamse taskforce zal nu het overleg starten met de verschillende sectoren om na te gaan vanaf wanneer dit opnieuw zal kunnen. En vooral over de vraag op welke manier dit dan kan gebeuren, in alle veiligheid voor iedereen die betrokken is”, luidt het.