UPDATE. Triest record met 417 nieuwe overlijdens, waarvan 289 in woonzorgcentra

Er werden 417 sterfgevallen gerapporteerd in ons land in de laatste 24 uur. Dat is een nieuw dagrecord voor ons land. Er vielen 127 doden in de ziekenhuizen en 289 vermoedelijke gevallen in de woonzorgcentra. Dat brengt het totaal op 4.857. De dalende trend in het aantal ziekenhuis- en ic-patiënten zet zich wel voort.

Er zijn 310 nieuwe ziekenhuisopnames, terwijl 455 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. In de laatste 24 uur werden er 1.236 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In totaal gaat het om 34.809 bevestigde Covid-19 gevallen in ons land.

Momenteel zijn er 5.309 ziekenhuisbedden ingenomen (daling van 206 in vergelijking met de vorige dag). Op de intensieve zorg gaat het om 1.182 (daling van 22 in vergelijking met de vorige dag).

“Samen kunnen we dit aan”