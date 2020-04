Nieuw-Zeeland promoveert paashaas en tandenfee tot ‘essentiële jobs’

Door de coronacrisis in het land voerde Nieuw-Zeeland een tijdje geleden al de regel in dat enkel mensen die essentiële jobs uitoefenen, aangemoedigd worden om het huis te verlaten. Aan de lijst van die belangrijke functies zijn er deze week twee toegevoegd: die van paashaas en tandenfee.

Ook in moeilijkheden tijden zoals deze coronacrisis moet er af en toe plaats zijn voor wat vertedering. Daar is ook eerste minister van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern het mee eens. De politica deelde eerder deze week mee dat ze twee nieuwe functies aan de lijst van essentiële jobs heeft toegevoegd: paashaas en tandenfee. Zij worden dus aangemoedigd om buitenshuis voort te blijven werken, net zoals dat het geval in andere essentiële sectoren. De rest van de Nieuw-Zeelanders moeten zoveel mogelijk thuis blijven.

Druk ten huize paashaas

“Maar zoals je zelf wel kan inbeelden, zal de paashaas het momenteel ook thuis heel druk hebben met zijn eigen konijntjes”, vertelde Ardern begin deze week tijdens een persconferentie. Daarom stelde de eerste minister een alternatief voor de zoektocht naar paaseieren voor, meldt de New York Times. “De paashaas zal dit jaar niet overal geraken, dus teken een paasei en plaats het voor je raam. Zo help je andere kinderen in je buurt aan een coole wandeling op zoek naar eieren.”

Aangezien de tandenfee niet werkt naar aanleiding van specifieke feestdagen, zal die het deze weken rustiger hebben, gaf Ardern nog mee. “En als de paashaas niet tot bij je thuis geraakt, dan moet je daar een beetje begrip voor hebben. Hij heeft het niet makkelijk deze periode.”