Argentinië maakt heel schattige uitzondering op bedrijven die moeten sluiten

Ook in Argentinië zijn alle niet essentiële bedrijven gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar de regering heeft één persoon een uitzondering gegeven. Op vraag van een zevenjarig jongentje liet de president op Twitter weten dat de tandenfee nog mag blijven werken.

Zelfs tijdens een moeilijke periode zoals de wereldwijde coronacrisis is het goed om af en toe eens te glimlachen en stil te staan bij de schattige kanten van het leven. Dat is net wat de Argentijnse president Alberto Fernandez heeft gedaan. Hij kondigde eerder deze week aan dat alle niet essentiële bedrijven in zijn land dicht moeten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een moeder van een zevenjarig jongentje had daar wel een belangrijke opmerking op.

“We willen niet dat de politie de fee oppakt”

De vrouw contacteerde hem via Twitter. “Beste @alferdez, ik wil je vragen of die sluiting ook voor de tandenfee geldt”, aldus de bezorgde moeder. “Joaquin heeft zijn eerste tand verloren en weten niet of we een brief mogen achterlaten voor de fee (want we vinden de tand niet meer). We willen niet dat de tandenfee in de problemen of dat de politie hem oppakt.”

Het duurde niet lang voor Fernandez op het bericht reageerde. “Cecilita, de tandenfee mag nog steeds beloningen achterlaten voor tanden die uitvallen, want hij staat niet onder quarantaine. De rest van de mensen daarentegen wel. Joaquin moet dus een brief of zijn tand onder zijn kussen leggen en genieten van zijn prijs”, liet de president op Twitter weten.