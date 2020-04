Om deze reden fiets of loop je maar beter niet achter iemand anders in coronatijden

Hoewel de algemene regel blijft dat we anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, blijkt dat niet voldoende als je achter iemand fietst of loopt. “Je sport beter naast dan achter elkaar”, klinkt het.

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus moeten we anderhalve meter afstand houden van elkaar. Dat geldt echter alleen voor mensen die stilstaan en met elkaar praten. Van zodra je in beweging bent, is besmetting alsnog mogelijk. Door de luchtverplaatsing geraken speekseldruppeltjes immers verder.

Naast elkaar lopen en fietsen

Professor Bert Blocken van de KU Leuven en de TU Eindhoven benadrukt dat mensen daarom beter niet achter elkaar fietsen of joggen. “Als je naast elkaar loopt, speelt de social distancing een minder grote rol. Het gevaar voor besmetting door speekseldruppeltjes zit eerder bij het inhalen van een wandelaar, jogger of loper. Lopers en fietsers gaan meestal in de slipstream hangen van hun voorganger, maar daar loop je volgens ons computermodel het meest risico om druppeltjes van je voorganger op te vangen. Voor wielertoeristen is het dus verstandig om nu even het ‘wieltjeszuigen’ achterwege te laten. Bij wandelen is het risico al een stuk lager omdat de snelheid lager ligt, maar het is in coronatijden toch verstandig om een voorganger schuin voorbij te lopen zodat de afstand maximaal is”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.