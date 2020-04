VIDEO. Animatie toont hoe één keer hoesten in winkel het coronavirus kan verspreiden

In een nieuwe 3D-animatie is te zien hoe snel een besmet persoon in een winkel andere mensen kan besmetten, ook al lopen ze in verschillende gangpaden.

Tot nu toe werd aangenomen dat het coronavirus zich voornamelijk verspreidt door overdracht via druppels en contact. Onderzoekers aan de universiteit van Aalto in Finland hebben echter ontdekt dat de overdracht via lucht onderschat wordt.

Wolk van luchtdruppeltjes

Als een besmet persoon hoest in een winkel, dan verspreiden de kleine druppeltjes met bacteriën zich via ventilatie- en luchtbehandelingssystemen door de lucht. Het duurt minutenlang vooraleer die luchtdruppeltjes oplossen, langer dan aanvankelijk gedacht. “Als iemand die besmet is met het coronavirus in een winkel hoest, laat die minutenlang een wolk van luchtdruppeltjes achter die zich doorheen de lucht begeeft. Die druppeltjes kunnen vervolgens terechtkomen in de luchtwegen van mensen die zich in de buurt bevinden”, legt professor Ville Vuorinen uit aan Metro UK.

Belang van social distancing

De onderzoekers maakten op basis van hun bevindingen een 3D-animatie. Daarop is duidelijk te zien dat een besmet persoon die hoest zelfs iemand die in een ander gangpad staat, kan besmetten. Onderzoekers benadrukken daarom nogmaals het belang van social distancing en het vermijden van drukke, openbare plaatsen.