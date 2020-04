Mathias Coppens breekt met echtgenote: “Soms betekent liefde ook loslaten”

VTM-presentator Mathias Coppens is niet langer samen met zijn echtgenote Sarah. Dat liet hij weten op Instagram.

Mathias Coppens en zijn vrouw Sarah Van De Put hebben na een huwelijk van bijna 12 jaar een punt gezet achter hun relatie. “Soms betekent liefde ook loslaten. In alle vriendschap en met een hart vol liefde, besluiten Sarah en ik om elkaar ruimte te geven. Op zoek naar de beste versie van onszelf”, schreef hij vrijdag op Instagram.

Warme thuis voor kinderen

De 41-jarige broer van Staf Coppens benadrukte tevens dat ze hun best zullen blijven doen voor hun twee kinderen, Marcel (11) en Lowis (9). “Samen zullen we er blijven zijn voor onze kinderen om hen een warme thuis te geven. En ook op professioneel vlak blijven we samenwerken. We wensen dit in alle rust en privacy te verwerken. Ik zal hierover dus geen interviews geven”, klinkt het.