‘Timtation’ al na twee maanden uit elkaar met zijn ‘ware liefde’

Tim Wauters, die in 2018 met zijn toenmalige vriendin Deborah Leemans meedeed aan ‘Temptation Island’, is niet langer samen met zijn vriendin Julie. “We hebben geen enkel contact meer”, klinkt het.

Eind januari kondigde een overenthousiaste Tim Wauters (32) aan dat hij eindelijk de liefde van zijn leven gevonden had. De gelukkige was Julie Nechelput, een 27-jarige bewakingsagente uit Geraardsbergen. “Je gelooft me misschien niet, maar Julie is écht de ware voor mij. Deze keer is ’t héél zeker. Zij geeft me zo’n speciaal gevoel. In heel korte tijd is alles gewoon vanzelf gegaan en perfect geworden”, vertelde hij destijds in TV Familie.

“Sneller dan verwacht”

De twee hadden zelfs al plannen om te gaan samenwonen, maar zo ver is het dus niet gekomen. Na twee maanden is het over & out tussen hen, zo bevestigt Julie. “Het klopt, ja. Tim en ik zijn uit elkaar. Dat is sneller dan verwacht, maar het leven gaat verder. Tim en ik hebben geen enkel contact meer. Verder ga ik hierover niet uitweiden”, klinkt het in TV Familie. ‘Timtation’ zelf wenste niet te reageren.

Cherish

De goedlachse Aalstenaar nam in 2018 met Deborah deel aan ‘Temptation Island’. Aanvankelijk leken de twee onafscheidelijk van elkaar, totdat Tim bezweek voor de charmes van verleidster Cherish. Een tijdje geleden liet hij nog weten dat hij en Deborah nog steeds goed met elkaar kunnen opschieten. “Wij komen goed overeen en doen geregeld dingen samen. Wij zijn nog geen koppel, maar ik sluit niet uit dat wij weer samen komen. Of Deborah mij dan heeft vergeven? Euh, ja”, vertelde hij eerder in Dag Allemaal.