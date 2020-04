Oprichter Twitter doneert hallucinant bedrag aan strijd tegen coronavirus

Jack Dorsey, stichter en topman van het sociaalnetwerkbedrijf Twitter, gaat 1 miljard dollar (zo’n 925 miljoen euro) schenken in de strijd tegen de coronapandemie. Dat is ongeveer een kwart van zijn vermogen.

Jack Dorsey, de stichter van de microblogsite Twitter, heeft spectaculair nieuws bekengemaakt. De Amerikaan zal 1 miljard dollar, of 925 miljoen euro, vrijmaken voor de strijd tegen het coronavirus en de gevolgen van de pandemie. Hij maakte gebruik van zijn eigen communicatiekanaal om de gift aan te kondigen. Volgens Dorsey gaat het om ongeveer een kwart van zijn totale vermogen. Het geld wordt vrijgemaakt door geleidelijk aandelen in zijn ander bedrijf, Square, te verkopen.

“Het leven is kort, laten we alles doen wat we kunnen”

“Wanneer we deze pandemie onschadelijk zullen hebben gemaakt, kan het geld gaan naar gezondheid en onderwijs voor meisjes, en naar een basisinkomen”, aldus de 43-jarige miljardair. Door de coronacrisis zullen naar schatting één miljoen mensen hun werk verliezen en dus is het basisinkomen “een geweldig idee dat verdient om uitgetest te worden”, meent Dorsey.

Hij hoopt dat hij anderen kan inspireren om ook geld vrij te maken in de strijd tegen de coronapandemie. “Het leven is te kort. Laat ons nu alles doen wat we kunnen om anderen te helpen”. Eerder kondigde Amazon-topman Jeff Bezos al aan dat hij 100 miljoen dollar schenkt aan de voedselbanken in de VS. Mark Zuckerberg van Facebook kwam met 25 miljoen dollar over de brug om de zoektocht naar een behandeling van het coronavirus te steunen.