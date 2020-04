demol: de beste theorieën op Twitter om ‘De Mol’ te ontmaskeren

Gisterenavond keken we opnieuw massaal naar De Mol op televisiezender VIER. Na de vijfde aflevering zouden de meesten onder ons een definitieve verdachte moeten hebben, maar plots haalde elke kandidaat mollenstreken uit. Voor wie het even niet meer weet, zetten we de beste theorieën vanop Twitter even op een rijtje.

Met nog drie afleveringen op de teller wordt het hoog tijd om een hoofdverdachte aan te duiden als mol. Veel Vlamingen zagen echter de voorbije zondagen hun saboteur naar huis vertrekken en ook de jongste aflevering bracht vooral veel verwarring. Om wat meer duidelijkheid te scheppen, verzamelen we hieronder per kandidaat de overtuigendste theorieën die op Twitter circuleren.

Alina

Veel mollenjagers hebben studente logopedie Alina al even in het vizier. In aflevering 2 was er dan ook een heel opvallende hint verscholen die naar haar leidt. In de proef met de Griekse bruiloft moest zij samen met Laure als team dessert de juiste bruidstaart ophalen bij de bakker. Hoewel ze de verkeerde taart kozen, was dat niet het opvallendste aan de opdracht. Toen de twee kandidaten onderweg waren, passeerden ze langs enkele muren die volgeschreven waren met namen van lokale bewoners. Op één van die muren stond echter niet zo’n Griekse naam, maar wel die van Alina. Toeval of een wel zeer duidelijke hint naar de mol?

Verborgen hint? Tijdens de proef met de taart passeren ze een muurtje waar Alina op staat. Alina is ook niet bepaald een Griekse naam #demol pic.twitter.com/o8Yc7zpRpg — Gulzara Zk (@GulzaraZk) March 15, 2020

Ook in aflevering 4 maakte Alina zichzelf opnieuw flink verdacht. Bij enkele proeven die zo snel mogelijk volbracht moesten worden, maakte ze een dure misser die de groep veel tijd kostte. Zo koos Alina voor de balalaika in plaats van de bouzouki als Grieks muziekinstrument, terwijl ze als Russische had moeten weten dat de balalaika een Russisch snaarinstrument is. Met dat foute antwoord stuurde ze de groep naar het verkeerde metrostation, waardoor ze bijna te laat waren bij de wissel van de wacht op het Syntagmaplein in Athene.

1/ Alina is afkomstig uit Kazachstan en spreekt (ondermeer) Nederlands en Russisch

2/ Eerder dit seizoen sprak ze al iets in het Russisch..iets over de Mol 🤔

3/ Tijdens de muziekproef rekent iedereen op haar… Mis poes… verkeerd antwoord! Een tip of wat denken jullie? #demol pic.twitter.com/vDr0xZhLkv — De Mol (@demol__tips) April 2, 2020

Jolien

Ook bankbediende Jolien ging in de vijfde aflevering serieus in de fout. Terwijl medekandidaat Bart haar heel duidelijk vroeg om aan 70 kilometer per uur over de streep te rijden en zich dan te laten uitbollen, slaagde ze er niet in om haar auto in neutraal te zetten. Het gevolg daarvan was dat de wagen veel te snel vaart minderde en niet stopte in de geplande zone van 300 euro, maar terechtkwam bij de 0 euro.

Jolien maakte snelheid maar op het moment dat ze moest stoppen met gas geven kreeg ze het niet in neutraal en drukt de gas automatisch in -> valt sneller stil. Nadat ze het heeft gevonden vindt ze het nog “chill” en is ze verwonderd dat er geen geld in de groepspot is🧐#demol pic.twitter.com/soUYyLPu9c — De Mol (@demol__tips) April 5, 2020

In diezelfde aflevering zat mogelijk ook een andere hint naar Jolien als saboteur verborgen. Toen de kandidaten bezoek kregen van zanger Willy Sommers zong hij zijn bekende nummer ‘Als een leeuw in een kooi’, waarbij één zin verwees naar Jolien: “Toch hou ik de wacht. Maar je komt niet naar me toe. Het heeft geen zin meer dat ik op je wacht. Ik blijf alleen vannacht.” In aflevering 2 hield zij namelijk met Laure de wacht bij de doos van Pandora waar de naam van de mol in verscholen zat. Sommers tekst onthult dus dat de mol niet naar de twee kandidaten toekwam, omdat Jolien daar als mol al aanwezig was.

Deze las ik op FB. Ik vond ‘m leuk: “Willy zong: “ik loop verloren in de kille nacht, toch hou ik de wacht, maar je komt niet naar me toe!”

Wie hield de wacht samen met Laure? Jolien! #hint” #demol — Mollevisie (@Mollevisie) April 5, 2020

Dorien

Dorien maakte zich verdacht in aflevering 4 door staalhard te liegen tijdens de golfproef. Met maar een beperkt aantal golfslagen om de opdracht te voltooien, verspilde ze meteen één slag waarbij ze heel zachtjes tegen de golfbal tikte, zodat die amper vooruitging. Toen haar medekandidaten haar om uitleg vroegen, beweerde ze dat ze de bal per ongeluk raakte door een stap achteruit te zetten. Fans van De Mol op Twitter haalden het filmpje echter nog eens boven en daar is duidelijk geen sprake van.

Dorien zei: “Ik ging gewoon achteruit.” Dat is niet achteruit gaan, dat is gewoon slaan, tikken op de bal. 🤔 #demol pic.twitter.com/xTMW3cxEEl — Cathariya Gys (@Cathatjen) March 29, 2020

Ook in aflevering 5 liet ze serieuze steken vallen door als paparazzo meer tijd te besteden aan het bovenhalen van haar fototoestel en het verzinnen van uitvluchten dan aan het nemen van foto’s van BV Willy Sommers.

Bij dorien viele mij vreemde dingen op:

1) Ze zagen haar camera (niet waar) en zei meteen dat het onmogelijk is (doet geen moeite)

2) Dorien stond gewoon recht zonder te bukken (deed ze het expres zodat ze gezien werden?) (1) #demol pic.twitter.com/eCPLSjOPSn — De Mol (@demol__tips) April 5, 2020

Bart

Nog zelfs voor De Mol goed en wel begonnen was, zorgde Bart ervoor dat er meer dan 10.000 euro uit de groepspot verdween na een onderhandeling met de mol om een vrijstelling te krijgen. Als Bart zelf de mol is, is dat natuurlijk een goede manier om snel veel geld te verspillen, maar hij kwam er bij de medekandidaten mee weg door te beweren dat hij enkel voor de vrijstelling ging om zo lang mogelijk in het spel te blijven.

Bart uit #demol *haalt 10.000 euro uit de groepspot zonder te verpinken* Ober *neemt zijn pint weg* Bart: pic.twitter.com/tJ623B1kME — Jeremy Bearimy (@TomRagaert) March 22, 2020

In aflevering 4 kiest hij er opnieuw voor om zijn eigen vel te redden door pasvragen te verkiezen boven de afspraak met de groep om niet te onderhandelen met de volksvertegenwoordigers Dorien en Salim.

Bart gaat voor de pasvragen.

Al de andere kandidaten: #demol pic.twitter.com/gTG4XhIWRT — Jonathan Ackaert (@JonathanAckaert) March 29, 2020

Christian

Christian, ten slotte, blunderde al in de eerste aflevering door zichzelf als kandidaat met de grootste algemene kennis te profileren, terwijl hij daarna de ene quizvraag na de andere fout beantwoordde.

Dorien & christian: WiJ bEsChiKkEn OveR dE mEesTe AlGemEne KenNiS #demol pic.twitter.com/NtvvUJmwMo — Jenniferruts (@jenniferruts) March 8, 2020

In aflevering 5 stuurde hij ook de autoproef sterk in de war door de wagens van twee medekandidaten eerst acht minuten lang te blokkeren, zodat de proef niet kon uitgevoerd worden. Vervolgens verwarde hij ook chauffeur Alina door commando’s te geven die in strijd waren met die van haar moeder als bezoeker.

Christian blokkeert zijn 2 auto’s?? #demol — KoenApps (@AppsKoen) April 5, 2020