Wat is nog wél toegelaten tijdens dit zonnige weekend?

Het komende weekend wordt het erg mooi weer, met veel zon en temperaturen tot 20 graden. Jammer genoeg kunnen we daar niet ten volle van genieten door de coronacrisis, maar wat mogen we nog wel doen?

Het belooft een zomers weekend te worden én tegelijkertijd begint de paasvakantie. Heel wat mensen hadden een tijdje geleden wellicht leuke plannen gemaakt, maar jammer genoeg zullen die niet allemaal kunnen doorgaan.

Niet naar Ardennen of kust

Op de dagelijkse persbriefing over het nieuwe coronavirus maakte Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum, duidelijk wat wel en niet kan. “Wandelen, lopen en fietsen met dit mooie weer is mogelijk. Maar het is niet toegestaan om met de wagen naar, bijvoorbeeld, de fruitstreek, de Ardennen of de kust te gaan. Wandelen, lopen of fietsen doe je in gezinsverband of met één vriend, en uiteraard met respect voor de fysieke afstand. De zondagse fietstocht met de wielerclub zal dit weekend niet kunnen doorgaan”, klinkt het.

Wandelen in het park

Stevens benadrukt dat een wandeling in, bijvoorbeeld, het park toegelaten is, maar andere vormen van recreatie zijn verboden. “Zorg er ook steeds voor dat je de fysieke afstand respecteert. Dit is zeker een aandachtspunt bij plaatsen waar veel mensen willen ontspannen, denk daarbij bijvoorbeeld aan parken. Alle andere vormen van recreatie, zoals motorrijden en zeiltochten, zijn niet toegelaten. Alle niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden”, luidt het.

Barbecueën met gezin

Met mooi weer denk je al snel aan een barbecue. Dat kan, maar dan enkel in gezinsverband. “Met dit mooie weer zullen heel veel mensen voor de eerste keer willen barbecueën, maar uiteraard enkel met je gezin. Buren, vrienden of familie uitnodigen zal voor later zijn. Ook een picknick in het park, ook al is dat enkel met je gezin, kan nu jammer genoeg niet. Wij rekenen op de solidariteit van iedereen om de regels te blijven naleven. Hou vol en maak er ondanks deze vreemde situatie toch een mooi weekend van”, besluit hij.