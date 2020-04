BREAKING. 132 nieuwe overlijdens in België

De afgelopen 24 uur zijn in België 132 mensen overleden aan het coronavirus. Dat maakte Steven Van Gucht bekend tijdens de dagelijkse persconferentie. Dat brengt het totaal op 1.143 sterfgevallen in België.

Op intensieve zorgen liggen momenteel 1.205 mensen, een stijging van 61 mensen. Op een dag nam het aantal personen in het ziekenhuis met 578 personen toe. In totaal liggen er nu dus 7.294 mensen in het ziekenhuis. Gisteren mochten 377 mensen het ziekenhuis verlaten, waardoor er in totaal al 2.872 personen ontslagen werden uit het ziekenhuis.

Hinderpalen

Woordvoerder Steven Van Gucht merkte op dat “we naar een piek of plateau evolueren, maar dat moet blijken uit de cijfers van de komende dagen. Ik zie wel een bemoedigende stabilisering in het aantal ziekenhuisopnames”.

“Het virus botst steeds meer op hinderpalen, en meer mensen bouwen immuniteit op”, ging de viroloog verder. “Hopelijk gaan de cijfers dan dalen. Wanneer die cijfers zakken, moeten we de grip op het virus behouden. Als we dat niet doen, kunnen we nieuwe opflakkeringen verwachten.”