VIDEO. Naakte man wil vriendin verrassen, maar wordt betrapt door schoonmoeder

Dat er dezer dagen op het wereldwijde web behoorlijk wat ‘uitgedaagd’ wordt, weten we al even. De nieuwste ‘quarantaine-challenge’ zorgt voor het nodige tijdverdrijf. Dames gaan uit de kleren om hun gamende of werkende vriendje af te leiden. Soms mét succes, soms ook niet.

Onderstaande kerel besloot om de rollen eens om te draaien en poedelnaakt zijn vriendin te ‘verrassen’. Klein detail: zijn liefje zat niét alleen in haar kamer… ook haar mama was aanwezig en zij zag zo haar schoonzoon eens in adamskostuum. Haar reactie? Wel…

Bron: zita.be