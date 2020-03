VIDEO. Challenge: durf jij je partner zo te verrassen?

Tijdens deze quarantaine proberen we ons op allerlei verschillende manieren bezig te houden, en op TikTok is een wel heel, euh, interessante challenge ontstaan. Zo verrasten al heel wat Tiktokkers hun partner met hun adamskostuum en legden ze de reacties vervolgens op beeld vast.

Het begon allemaal bij een vrouw die vond dat haar lief te veel tijd besteedde aan zijn videogames, maar ondertussen worden ook partners die thuis werken met de challenge ‘geconfronteerd’. Op de beelden is te zien hoe de meeste mannen hun partner meteen ‘bespringen’.

Zoals we allemaal weten ondertussen, zorgt seks voor minder stress en kan het je productiviteit verhogen. Waar wacht je dus nog op? Controleer wel even of je partner net niet aan het videobellen is met een collega.

So there is a new trend on TikTok where women walk in front of their boyfriends naked while their playing video games and record their reaction and I love it so much 😭 this one sent me pic.twitter.com/qhCk3np7vP

— Katie (@WizzKhaleesi) March 27, 2020