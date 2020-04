Burgemeesters roepen op om Tomorrowland niet te laten doorgaan

De Boomse en Rumstse burgemeesters hebben een negatief advies gegeven over Tomorrowland. Ze vragen nu dat de Nationale Veiligheidsraad een beslissing neemt.

Vrijdag vond een crisisberaad plaats over het dancefestival Tomorrowland, dat normaal gezien zou plaatsvinden van 17 tot 19 juli en van 24 tot 26 juli in De Schorre in Boom. Zowel de burgemeester van Boom, Jeroen Baert, als die van Rumst, Jurgen Callaerts, roepen op om het populaire festival dit jaar af te gelasten door het coronavirus. “Ik denk dat het momentum is gekomen om te zeggen: ‘het stopt hier’. Het moet duidelijk zijn dat dit, gelet op de omstandigheden die ons vandaag gekend zijn, niet kan. De redenen zijn evident: omwille van het feit dat op dit moment de volksgezondheid primeert. We voelen de ongerustheid bij de bevolking, bij de buurtbewoners en bij toekomstige festivalgangers. Ook op sociale media is er heel veel ongerustheid en ik denk dat daar zo spoedig mogelijk duidelijkheid in getroffen moet worden”, vertelde Baert in het VTM Nieuws.

Eindbeslissing ligt bij overheid

Zelf kunnen de burgemeesters die beslissing niet nemen, maar ze hopen dat de Nationale Veiligheidsraad hen daarin volgt. “Het is en blijft een advies. We zitten in een federale crisissituatie waardoor wij als burgemeesters uiteraard die eindbeslissing niet meer kunnen nemen. Dat is zo voor alle facetten in het kader van corona en dit is daar zeker een van. Het ligt dus in handen van de Nationale Veiligheidsraad, maar wij hopen uiteraard dat dat advies wel ter harte wordt genomen”, aldus Callaerts.

Wachten op instructies

De organisatoren van Tomorrowland beseffen dat het steeds moeilijker wordt om het festival te laten doorgaan, maar wachten op het advies van de overheid. “We beseffen allemaal dat de festivalzomer aan een zijden draadje hangt en een klein mirakel zal nodig zijn om dit scenario om te keren. Het is afwachten op de instructies van de nationale overheid die wij op dat moment nauwgezet zullen volgen”, reageert Debby Wilmsen.

Concerttickets terugbetaald

Ook de burgemeesters van Rotselaar (Rock Werchter) en Dessel (Graspop) willen dat de knoop zo snel mogelijk doorgehakt wordt. Indien die festivals geannuleerd worden, zullen de concerttickets terugbetaald worden. Grote festivals zijn immers verzekerd tegen overmacht.

Duidelijk antwoord

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zal de zaak nu aankaarten bij de Nationale Veiligheidsraad. “Ik vermoed dat zij het advies zullen opvolgen. Als er een ander advies komt, zullen we dat zien, maar de burgemeesters zijn duidelijk: ze willen een duidelijk antwoord. Er zijn nog veel activiteiten die zullen doorgaan in de zomerperiode, misschien van een kleinere schaal. Daar zullen we ook het advies van de medische groep afwachten”, klinkt het.