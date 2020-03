“Geloven wij nu echt dat Rock Werchter zal doorgaan?”

Door het coronavirus zijn al tal van grote zomerevents afgelast of uitgesteld. Rock Werchter blijft echter vasthouden aan de geplande data begin juli. Jef Neve gelooft niet dat het festival uiteindelijk nog zal doorgaan.

De zomerevents vallen als vliegen door de coronacrisis. Het EK voetbal, de Olympische Spelen en Glastonbury werden onder meer al geannuleerd of verplaatst naar een latere datum. Heel wat mensen vragen zich af of Rock Werchter, dat doorgaat van 2 tot en met 5 juli, ook afgelast wordt.

Communicatie

Als we de organisatie mogen geloven, is daar geen sprake van. Dinsdag plaatsten ze nog een countdown op sociale media, want over 99 dagen zou het festival beginnen. Hun manier van communiceren valt echter niet in goede aarde bij heel wat fans. Zij betreuren het feit dat de organisatie geen woord rept over de coronacrisis en de mogelijke gevolgen die zou kunnen hebben voor het festival.

“Ik geloof er niets van”

De Belgische pianist en componist Jef Neve (43) had het daar dinsdag over in het praatprogramma ‘Vandaag’. Zelf heeft hij de release van zijn nieuwe album ‘Mysterium’ door de coronacrisis uitgesteld tot na de zomer. “Ik wil geen doemdenker zijn, maar geloven wij op dit moment nu echt dat, bijvoorbeeld, Rock Werchter zal doorgaan deze zomer? Internationale bands van over de hele wereld die naar hier komen om een paar dagen lang tienduizenden mensen op een wei samen te zetten? Ik geloof er niets van”, klinkt het.