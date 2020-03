Marc Van Ranst: “Coronavirus hopelijk half mei voorbij”

Viroloog Marc Van Ranst voorspelt dat het coronavirus in de tweede helft van mei weg zou moeten zijn. Hij benadrukt wel dat het ergste nog moet komen.

Marc Van Ranst was donderdagavond te gast in het praatprogramma ‘Vandaag’. De 54-jarige viroloog probeerde er een inschatting te maken van de duur van het coronavirus in ons land. Warm weer speelt daarbij een belangrijke rol. Uit ervaring weten we dat de griep vanzelf verdwijnt vanaf dat het warmer wordt. “Bij griep zijn we daar zeker van. De griep is elk jaar weg tegen de paasvakantie. Dit coronavirus is uiteraard een nieuw coronavirus, maar we kennen wel andere coronavirussen. Je kan het vergelijken met het SARS-coronavirus dat in 2003 begonnen was in maart en weg was tegen begin juni. Ook andere gekende virussen zien we wél in de winter, maar niet in de zomer. In warmere landen zoals Zuid-Amerika en Zuid-Afrika komt dat virus niet op dezelfde manier voor als in de landen waar het koud is. Er zijn dus een aantal goede argumenten om aan te nemen dat dit virus ook verdwijnt wanneer het warmer wordt”, vertelt hij.

Voorspelling

Van Ranst waarschuwt dat we wel nog een zware tijd tegemoet gaan, maar volgens hem is het einde al binnen enkele maanden in zicht. “We zitten nu aan het begin van de storm. Het ergste moet nog komen. We kunnen goed kijken naar wat er gebeurt in Italië. We zitten ongeveer tien dagen achter op Italië. Het gaat allemaal heel vlug. Tien dagen geleden was de situatie in Italië flink minder erg dan nu. Mijn voorspelling is dat het coronavirus in de tweede helft van mei weg zal zijn”, klinkt het.