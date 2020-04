Verpleger doodt zijn vriendin omdat hij dacht dat ze hem besmet had met corona

Een Italiaanse man heeft zijn vriendin vermoord omdat hij vermoedde dat hij het coronavirus had opgelopen door haar. Achteraf bleek dat geen van beiden besmet was.

Het drama speelde zich af op het Italiaanse eiland Sicilië. Antonio De Pace (28) wurgde zijn 27-jarige vriendin Lorena Quaranta, een dokteres, omdat hij ervan uitging dat hij besmet was door het coronavirus en dat hij het opgelopen had door haar. De Pace, een verpleger, belde vervolgens de politie op en gaf toe dat hij zijn vriendin vermoord had in hun appartement.

Verzorgd door haar collega’s

Toen de politie arriveerde, troffen ze De Pace met opengesneden polsen en het levenloze lichaam van Quaranta aan. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd, waar zijn leven gered werd door de collega’s van zijn vriendin.

Achteraf vertelde hij aan de politie dat hij zijn vriendin gedood had omdat ze hem besmet had met het coronavirus. Uit testen bleek dat geen van beiden het virus opgelopen had.

Ongenoegen

De Pace en Quaranta werkten allebei in een ziekenhuis in Messina waar ze coronapatiënten verzorgden. Enkele dagen voor haar dood deelde Quaranta haar ongenoegen op Facebook over het feit dat er zoveel dokters sterven door een tekort aan beschermingsmateriaal.