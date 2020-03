Vrouw doodgeslagen omdat ze niet genoeg afstand hield

Een 86-jarige vrouw is overleden nadat ze in een ziekenhuis in New York geslagen werd door een patiënt. Die laatste vertelde de politie dat ze de vrouw sloeg omdat ze zich niet aan de afstandsregels hield.

Janie Marshall ging afgelopen zaterdag naar een ziekenhuis in Brooklyn voor een darmobstructie. Daar werd de 86-jarige vrouw geslagen door een 32-jarige vrouw die in het ziekenhuis was voor psychologische begeleiding. Marshall viel door de slag met haar hoofd op de grond. Ze stond daarna weer recht en onderging een CT-scan. In afwachting van het resultaat zakte ze plots in elkaar. Ze stierf aan een hoofdtrauma.

Geen onbekende voor de politie

De aanvalster werd opgepakt door de politie en verklaarde dat ze de vrouw sloeg omdat ze de minimale afstand van twee meter niet respecteerde. De vrouw was al bekend bij de politie voor 17 feiten, voornamelijk huisvredebreuk. Ze wordt beschuldigd van wanordelijk gedrag.

Behulpzame vrouw

Buren van Marshall beschreven haar als een “vriendelijke en behulpzame vrouw”. Ze woonde alleen en heeft geen kinderen. “Ze vroeg me voortdurend of ze me met iets kon helpen. Ze was erg lief. Zo jammer dat ze er niet meer is”, vertelde een buurvrouw aan de New York Post.