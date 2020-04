Vijf 1 aprilgrappen om thuis uit te proberen

1 april, kikker in je bil! Vandaag halen we zoals elk jaar de origineelste grappen uit. In normale omstandigheden vormen je collega’s en vrienden een makkelijk doelwit, maar nu zullen je huisgenoten eraan geloven.

Of je nu samenwoont met je kinderen, lief of vrienden, als je het goed aanpakt, trapt iedereen in je 1 aprilgrap. Deze vijf streken zijn eenvoudig thuis uit te voeren. Je hoeft er zelfs je kot niet voor te verlaten. Veel plezier!

1. Lolly met broccoli

Verras je kinderen (of je partner die walgt van groenten) met een kleurrijke lolly. Vervang echter de hemelse suikerbol door een stukje broccoli en pak het nepsnoepje opnieuw in met het papiertje. Groot is de verbazing wanneer je slachtoffer in een portie vitamientjes bijt.

2. Rinkelend cadeautje

Een geschenkje krijgen is altijd leuk, maar niet als het je eigen smartphone blijkt te zijn… ingepakt in dikke lagen krantenpapier. Om er een schepje bovenop te doen, bel je voortdurend naar je huisgenoot zodat de telefoon maar blijft rinkelen. Die probeert dan wanhopig de smartphone te bevrijden uit zijn papieren gevangenis.

3. Onaangename wekker

Het is niet omdat je thuis moet blijven, dat je geen wekker hoeft te zetten om aan je dag te beginnen. Staat je lief graag rustig op met het idyllische gefluit van vogels? Vervang dan stiekem zijn of haar wekkergeluid door een oorverdovend alarm. Je partner zal in een recordtijd uit bed springen.

4. Priemende ogen

Schrikt jouw slachtoffer snel? Dan houd je hem vast voor de gek met deze grap. Plak ‘googly eyes’ op alle producten in de koelkast. Als je nietsvermoedens doelwit ’s zich ’s ochtends een glas melk wil inschenken, staren tientallen miniwezentjes hem aan. Dat is niet alleen grappig, maar het ziet er nog eens schattig uit ook!

5. Spetterende entree

Om er een echte feestdag van te maken, zet je een zakje met kleurrijke confetti bovenop de deur, die op een kiertje staat. Wanneer je huisgenoot binnenkomt, wordt die verrast met een feestelijke douche. Wedden dat deze 1 aprilgrap een glimlach op zijn gezicht tovert?