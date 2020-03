BIZAR. Man tatoeëert zichzelf helemaal Smurfenblauw

Move over, Grote Smurf! Een Canadese man is goed op weg om zijn hele lichaam stukje per stukje blauw te tatoeëren. “Ik krijg alle soorten reacties, zowel positieve als negatieve. Maar de meeste negatieve zijn samen te bundelen in weinig flatterende vergelijkingen met andere blauwe dingen”, klinkt het.

Donnie Snider, een 26-jarige Canadees, begon in 2017 aan zijn missie om zijn lichaam gradueel turquoise te tatoeëren. Het begon toen zijn zus een deel van zijn been en voet blauw inktte, de jaren daarna deed hij het stapje voor stapje zelf. Op Instagram, waar hij meer dan 5.000 volgers heeft, documenteert hij zijn proces.

“Je hebt maar één leven”

De excentriekeling, die in een omgebouwde bus leeft en zijn boterham verdient met oorbellen verkopen, zegt in The Daily Star dat “hij de kleur gewoon mooi vindt”. “Ik hou van hoe het eruit ziet. Het is zeker en vast opvallend”, klinkt het. Sommige tatoeagefanaten reageren kritisch op het vlakke en simpele design, maar dat vindt Donnie juist “netjes en eigenaardig”. “Ik dacht: ‘ik doe mijn deel om de dingen interessant te houden, misschien iemand te laten glimlachen. Je hebt maar één leven, dan kan je net zo goed wat plezier hebben, hè?'”

Of iedereen plezier beleeft aan zijn nieuwe uiterlijk, is nog maar de vraag. “Ik krijg alle soorten reacties”, zegt Donnie. “De vragen zijn eindeloos en veel mensen zijn erg nieuwsgierig. Ik neem het hen natuurlijk niet kwalijk.” Fluisteren, glimlachen, ronduit lachen, flirten, hijgen, met de ogen rollen, de duim opsteken, gratis bier aanbieden, zeggen dat ik er walgelijk uitzie, high fives… het zijn slechts enkele van de reacties die mensen geven wanneer ze hem zien. Maar anderen gaan iets verder: knuffelen, aan zijn kleren trekken om eronder te gluren, ongevraagd filmpjes maken… Eén koppel likte zelfs aan hun duimen om de inkt er vervolgens proberen af te wrijven, vertelt Donnie. “Vragen van vreemden over mijn geslachtsdeel zijn met 10.000% gestegen”, lacht de Canadees.