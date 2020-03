Na bier en wijn kan je nu ook cocktails thuis bestellen

Door de coronacrisis zijn velen van ons verplicht om van thuis uit te werken en ons sociale leven on hold te zetten. Het contact met collega’s, vrienden en familie

verwatert, tenzij je een virtuele apéro via Skype, Zoom of Houseparty organiseert. Vier bartenders Hannah Van Ongevalle, Jurgen Nobels, Hannes Desmedt en Lou Claessens lanceren daarom Cocktail Maison: de cocktail aan huis.

Cocktail Maison bestaat uit een pakket met twee voor de gelegenheid gecreëerde speciaal cocktails dat online besteld kan worden en per post vacuümverpakt tot bij jou komt. Je hoeft ze enkel uit te schenken en virtueel het glas te heffen.

Cocktails aan huis

Wat begon met een idee dat al langer op tafel lag, is – mede door de coronamaatregelen – in een stroomversnelling geraakt en uitgemond in een concrete actie. “Wij krijgen op dit moment vaak de vraag van hoe je thuis een lekkere cocktail kan maken, maar hoe graag we dit ook willen uitleggen, het is niet zo gemakkelijk”, zegt Hannah Van Ongevalle. “Daarom zijn we beginnen te brainstormen over hoe we op een makkelijke manier smaakvolle en betaalbare cocktails tot bij de mensen thuis kunnen brengen en dat via een eenvoudige verzending.”

De bartenders spelen daarbij in op de trend van de mocktails. “We voelen dat mensen niet per se alcohol hoeven te drinken. Dit kunnen wij alleen

maar toejuichen”, zegt Lou Claessens, co-founder van LN Drinks dat gespecialiseerd

is drankjes met weinig of geen alcohol. “We gaan voor onze low cocktails niet hoger dan 7% ABV, wat iets meer is dan een pintje maar minder dan een glas wijn”, voegt Jurgen Nobels toe.

Wat mag je verwachten?

Per post ontvang je voor 20 euro 2 vacuümverpakte cocktails, inclusief gedroogde garnituur om je drankje te pimpen en een kaartje waarop staat hoe je je cocktail moet serveren. Ieder pakket bestaat uit twee LOW, twee NO of een LOW en een NO cocktail. De combinatie van je pakket kies je zelf.

www.cocktailmaison.be.