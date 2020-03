Tiener aangehouden nadat hij spuwde naar politie

In Mortsel is een 19-jarige opgepakt omdat hij tijdens een politie-interventie zou hebben gespuwd in de richting van de agenten. Dat zegt het Antwerpse parket. De jongeman is intussen ook voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden voor bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen en weerspannigheid.

Haast dagelijks vonden er de voorbije week in het Antwerpse incidenten plaats met burgers die tijdens een incident met de politie naar agenten spuwden of hoestten. Dergelijke praktijken zijn niet nieuw, maar nu het coronavirus woedt, brengt het voor de agenten extra risico’s mee. Verschillende van de betrokken agressievelingen riepen trouwens tijdens het incident dat ze besmet waren met het virus.

Parket treedt streng op

Het incident in Mortsel vond zondag omstreeks 18.15 uur plaats in een park aan de Hof van Riethlaan. De politie kwam daar een controle uitvoeren wegens vermeende inbreuken op de coronamaatregelen en trof er vier personen aan die zich hadden verzameld ondanks het samenscholingsverbod. De vier vluchtten meteen weg, maar de politie kon nog één van hen bij de kraag vatten. De jongeman in kwestie reageerde volgens het parket erg geagiteerd en toen hij geboeid werd, spuwde hij naar de agenten. Het parket herhaalt dat het streng optreedt tegen dergelijk gedrag.