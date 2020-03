Dit zijn de twee hardnekkigste complottheorieën over het coronavirus

Nu het coronavirus een groot deel van de wereld bij zijn nekvel heeft, duiken ook enkele absurde complottheorieën op over het ontstaan van de pandemie. Het zal geen verrassing zijn dat grootmachten China en de Verenigde Staten daar een prominente rol in spelen.

De snelle verspreiding van het coronavirus, de vele doden die erdoor vallen en de strenge maatregelen tegen de verspreiding van de ziekte veroorzaken bij veel mensen stress en angst. Het was dan ook te verwachten dat er complottheorieën zouden opduiken die een schuldige voor het ontstaan ervan aanwijzen. De twee hardnekkigste verhalen vind je hier terug.

Een Amerikaanse militaire operatie

Een vaak gedeelde theorie is dat het leger van de Verenigde Staten achter de verspreiding van het virus in China zit. De reden daarvoor is dat het een officiële Chinese ambtenaar was die op Twitter het vuur aan de lont stak. Zhao Lijan, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, gooide op de microblogsite met beschuldigingen naar Amerika.

“De CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Amerikaanse instelling voor Volksgezondheid red.) is op heterdaad betrapt”, schrijft hij. “Wanneer is de eerste patiënt in de VS opgemerkt? Hoeveel mensen zijn besmet? Hoe heten de ziekenhuizen waar ze liggen? Het Amerikaans leger kan de ziekte naar China gebracht hebben. Maak je data openbaar. Wees transparant. We hebben een verklaring van de VS nodig.”

Volgens The South China Morning Post, een krant uit Hongkong, verwees Lijan daarmee naar de World Military Games. Die gingen in oktober door in Wuhan en honderd landen namen eraan deel.

Biochemisch wapen

Een andere theorie kwam in februari aan de oppervlakte. Republikeins senator John Cotton vertelde toen op verschillende kanalen dat het virus kon zijn gekweekt in een Chinees biochemisch lab in Wuhan. De beschuldiging zorgde al snel voor een gespannen verhouding tussen de twee landen en Amerikaans president Donald Trump noemde het coronavirus een tijdje ” het Chinese virus”. China liet zich niet doen en maande de president aan om te stoppen met de “ongefundeerde beschuldigingen” aan het adres van het land.