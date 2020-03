Dit gekke voorwerp wordt door ziekenhuis als beademingsapparaat gebruikt

Aangezien op reis gaan er voorlopig niet inzit, blijven de duikmaskers van Decathlon in de rekken liggen. Daar hebben ze in het Erasmusziekenhuis in Brussel iets op gevonden. Het ziekenhuis monteert vanaf vandaag de maskers op kleine ademhalingstoestellen, die coronapatiënten helpen die matige ademhalingshulp nodig hebben.

Een tiental kleppen om de maskers aan de toestellen vast te maken wordt momenteel in 3D geprint door de ULB-spin-off Endo Tools Therapeutics in Gosselies. “We zouden tegen het einde van de week of zelfs eerder indien nodig 500 stuks kunnen gebruiken, maar daarvoor hebben we de toestemming nodig van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)”, vertelt Alexandre Chau, CEO van ’Endo Tools Therapeutics’. Afgelopen weekend is er een verzoek ingediend. Het antwoord wordt de komende dagen verwacht. Het gaat om een back-up therapie, zonder de bedoeling om die te gebruiken op lange termijn.

Het idee om duikmaskers op beademingstoestellen te monteren werd door een Italiaans team bedacht. In afwachting van problemen met de standaard medische apparatuur werd dit proces reeds in België ontwikkeld. De apparaten zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, voor een enkele patiënt, zodat ze niet moeten gesteriliseerd worden achteraf.