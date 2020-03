‘Coronahoesten’ in opmars bij onze noorderburen

Een wel zeer bedenkelijke activiteit lijkt in Nederland een trend te gaan worden: coronahoesten. Op verschillende plekken kwamen meldingen van politieagenten binnen die het doelwit zijn van onverlaten die hen bewust in het gezicht hoesten of spugen.

Het begon in Almelo, waar een 45-jarige man werd opgepakt die maar ‘fuck corona’ bleef schreeuwen en een agente bespuugde.

Agenten gingen halverwege de avond af op een melding van een schreeuwende man. Ter plekke lukte het ze niet om met de man in gesprek te gaan. Hij weigerde ook legitimatie te tonen. Toen ze hem wilden inrekenen, spuugde hij uit het niets op een agente. Hij miste, maar de agente was flink geschrokken. De 45-jarige man uit Borne bleek meer op zijn kerfstok te hebben: eerder op de avond had hij al iemand anders bedreigd en een ruit ingeslagen.

“Woest ben ik”

Ook uit de provincies Zeeland en Noord-Brabant (die beiden grenzen aan België) kwamen recent meerdere berichten dat agenten bewust in het gezicht werden gehoest door verdachten die claimden dat ze corona hebben. Politiechef Hanneke Ekelmans van deze politie-eenheid sprak er op Twitter al schande van, omdat haar collega’s nu in spanning zitten of ze het virus hebben opgelopen.

Meerdere collega’s zijn de afgelopen 24 uur opzettelijk in het gezicht gehoest door verdachten die zeggen dat ze corona hebben. Getest worden de verdachten niet, dat begrijp ik, maar de collega’s zitten nu met de onzekerheid.#boos om precies te zijn #woest! — Hanneke Ekelmans (@HannekeEkelmans) March 21, 2020

Tankstations

Niet alleen agenten, ook personeel van tankstations krijgt ermee te maken. “Toen onze medewerker een klant vroeg het contant geld eerst te ontsmetten, spuugde hij tegen het beschermluik”, laat een pompbediende van een Shell tankstation in Vlissingen weten. “Gewoon een volwassen vent van in de veertig.”