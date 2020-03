Bewijzen deze foto’s dat dit ‘Temptation’-koppel uit elkaar is?

De hamvraag van ‘Temptation Island 2020’ is toch of Elke en Arda het verleidingsavontuur zullen overleven. Enkele foto’s lijken daar een antwoord op te geven…

Wat er nu gebeurt in ‘Temptation Island’ werd al enkele maanden geleden opgenomen. We zien dat Arda het goed kan vinden met verleidsters Eline en Amber, en dan vooral die laatste. Vraag is dan ook of Elke en Arda momenteel nog als koppel door het leven gaan. Enkele recente foto’s op Instagram laten daar heel wat twijfel over bestaan.

Hondje van Amber

Op de foto’s zien we Amber en Arda telkens apart, maar wel in precies dezelfde omgeving. Zo herkennen we dezelfde klok en bloemen op de achtergrond, en zien we zelfs het hondje van Amber op een foto van Arda. Het lijkt er dus op dat Amber en Arda elkaar ook na ‘Temptation Island’ opzoeken.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Gevoelens

Onlangs gaf Amber in ‘Goedele on Top’ toe dat ze gevoelens had voor Arda, wat de geruchten van een mogelijke relatie alleen maar aanwakkert.