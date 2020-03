VIDEO. Deze deelneemster van ‘Temptation Island’ ambieerde carrière als schlagerzangeres

Je zou het haar op het eerste gezicht niet meegeven, maar Melissa Van de Vin (23), de vriendin van Gianni (27) uit Temptation Island, heeft een verleden als schlagerzangers. Er staan verschillende videoclips op YouTube en de Nederlandse nam zelfs deel aan een talentenjacht.

Melissa Van de Vin (23) is op dit moment te zien in het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’. Zij en haar vriend Gianni vormen één van de vier koppels die de ultieme relatietest aangaan. Maar deze realityreeks is niet het eerste tv-optreden van de 23-jarige. Samen met haar zus Cynthia, was ze eerder te zien in de talentenjacht ‘Bloed, Zweet en Tranen’. Daar probeerde ze het te maken als schlagerzangeres. De jury, waaronder, André Hazes Jr., was echter niet overtuigd.

Mijn hart slaat over

Ook op YouTube vind je enkele spoken uit het verleden. ‘Avanti’ en ‘Mijn hart slaat over’ zijn enkele van de songs uit 2014 en 2015 waarmee Melissa een zangcarrière najaagde.

Hoewel het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ nog maar net begonnen is, zijn Melissa en Gianni al een veelbesproken koppel. Volgens de Facebookpagina Team Tempa zouden de twee het resort vroegtijdig moeten verlaten omdat ze smartphones naar binnen gesmokkeld hadden.