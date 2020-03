Gelekt: Dit ‘Temptation Island’-koppel werd naar huis gestuurd en vervangen door ander

‘Temptation Island’-koppel Melissa en Gianni heeft het programma vroegtijdig moeten verlaten. Ze werden weggestuurd vanwege een ‘incident’. Dat werd bevestigd aan de redactie van Het Laatste Nieuws. Het koppel wordt vervangen door een nieuw duo.

Er werd meer spanning en sensatie beloofd in het nieuwe seizoen van Temptation Island, en het lijkt alsof we op onze wenken bediend worden. Een van de Nederlandse koppels, Melissa en Gianni, wordt wegens het overtreden van de regels weggestuurd van het eiland der ultieme verleiding en wordt later vervangen door een nieuw duo. ‘Team Tempa’, een Facebook-pagina die jaarlijks geruchten over de deelnemers en het verloop van het programma verspreidt, kwam eerst met het nieuws op de proppen. Het nieuws werd vervolgens bevestigd aan de redactie van HLN.

Nieuw duo

Melissa en Gianni zouden zich niet hebben gehouden aan de regels van het programma om geen contact met elkaar te hebben tijdens hun scheiding. Ze smokkelden smartphones mee naar hun Thaise resorts en konden zo met elkaar in verbinding blijven tijdens de opnames. Hoewel elkaar bedriegen wel mag, is dat niet de bedoeling bij de programmamakers. De twee werden dus naar huis gestuurd. Volgens ‘Team Tempa’ bestaat het nieuwe Temptation-koppel uit Zach en Simone (foto hieronder), waar verder nog niks over geweten is.

Het nieuwe seizoen van het populaire realityprogramma kende geen blitzstart. De eerste dubbelaflevering, die vrijdagavond werd uitgezonden op VIJF, haalde 100.000 minder livekijkers dan vorig jaar.