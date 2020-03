64 nieuwe doden in België, 789 mensen op intensieve zorgen

In de afgelopen 24 uur zijn nog eens 64 mensen overleden aan het coronavirus in ons land. Het totale aantal doden in ons land is daarmee opgelopen naar 353. Dat werd gemeld tijdens het dagelijkse perspunt van het Crisiscentrum over de situatie in ons land. Voor zondag is er geen briefing voorzien.

Van die 353 sterfgevallen, vielen er 147 overlijdens te betreuren in Vlaanderen. In Wallonië stierven 138 mensen aan het coronavirus, in Brussel 68. Het jongste dodelijke slachtoffer was amper 30 jaar oud, het oudste slachtoffer 104, maar, luidt het, meer dan 90 procent van de overledenen is nog altijd ouder dan 65 jaar. Vaak gaat het om mensen met één of meerdere onderliggende aandoeningen.

Steeds meer capaciteit in ziekenhuizen

In de laatste 24 uur zijn 575 extra patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, 205 mensen konden het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in de ziekenhuizen op dit moment op 3.717, van wie 789 op intensieve zorgen (+99). Zo’n 579 personen worden beademd (+81).

Het goede nieuws: sinds het begin van de coronacrisis in ons land werden inmiddels al 1.063 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. De ziekenhuizen beschikken ook nog steeds over voldoende capaciteit, want minder dan de helft van de bedden op intensieve zorgen (43 pct) zijn momenteel in gebruik, verklaarden de interfederale woordvoerders.

Forse stijging besmettingen

Het aantal nieuwe COVID-19-patiënten neemt intussen wel nog steeds toe. De voorbije 24 uur werden er 1.850 nieuwe bevestigde gevallen van de ziekte gerapporteerd. Dat is een forse stijging, zeggen de woordvoerders, maar die toename kan verklaard worden door twee factoren. Ten eerste is er een groot labo uit Wallonië dat tot hiertoe nog geen cijfers had gerapporteerd en die cijfers nu wel allemaal heeft doorgestuurd. Het gaat om 500 gevallen, maar die dateren niet allemaal van gisteren/vrijdag, luidt het. Ten tweede wordt de labocapaciteit opgedreven en gebeuren er meer testen dan vroeger. Ook dat jaagt het getal sterk de hoogte in.

Antwerpen het zwaarst getroffen

Er zijn nu in totaal 9.134 bevestigde besmettingen in ons land. Het gaat om 5.475 gevallen (60 pct) in Vlaanderen, 2.496 (27 pct) gevallen in Wallonië en 980 (11 pct) gevallen in Brussel. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest.

De zwaarst getroffen provincie is Antwerpen, met 1.226 gevallen, gevolgd door Limburg (1.181) en Vlaams-Brabant (1.038). West-Vlaanderen telde sinds het begin van de epidemie al 1.027 gevallen, Henegouwen 1.011, Oost-Vlaanderen 1.003, Brussel 980 en Luik 849 gevallen. Waals-Brabant, Luxemburg en Namen registreerden respectievelijk 290, 178 en 168 bevestigde besmettingen.