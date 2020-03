4 tips om minder vaak aan je gezicht te komen

Regelmatig je handen wassen, hoesten en niezen in in je elleboog én je gezicht zo min mogelijk aanraken. Op die manier kan je jezelf en je omgeving optimaal beschermen tegen het coronavirus. Het klinkt allemaal niet zo lastig, maar je gezicht minder aanraken is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig bestaan er trucs om je van deze gewoonte af te helpen.

Het is pas wanneer je er op let dat je je realiseert hoe vaak we ons gezicht wel inet aanraken. Of je nou met je hoofd op je hand leunt, even in je oog wrijft of je vingers aflikt na het eten van chips. Uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld zo’n 23 keer per uur aan ons gezicht kom. Dat kan (en moet) een stuk minder. Zo doe je dat.

1. Bedenk wat je triggert

Gewoontes gebeuren vaak zonder dat je het door hebt. Toch kan het zijn dat je je gezicht vooral vaak aanraakt uit verveling, of omdat je haar kriebelt. Zodra je door hebt wat de aanleiding is, kun je kijken of je er iets tegen kunt doen.

2. Make-up

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen hun gezicht veel minder aanraken wanneer ze make-up dragen. Je wil je make-up natuurlijk niet verpesten. Win-win.

3. Hou je handen bezig

Deze tip is geen hogere wiskunde. Als je je handen bezighoudt heb je simpelweg geen tijd om je gezicht aan te raken. Waarmee we wel niet willen zeggen dat je ten allen tijde met jezelf moet spelen.

4. Hou zakdoekjes in de buurt

Merk je dat je je gezicht vooral aanraakt om te kriebelen? Houd dan papieren zakdoekjes bij de hand zodat je even kunt kriebelen of in je ogen kunt wrijven.