Politie Sydney zoekt met man en macht naar twee toiletpapierdieven

De Australische politie is dinsdag op zoek naar twee mannen die verschillende diefstallen en pogingen tot diefstallen hebben gepleegd in supermarkten in Sydney. Ze stalen voornamelijk toiletpapier.

De politie van de staat New South Wales (NSW) roept in een mededeling de bevolking om hulp bij het identificeren van de twee mannen. Ze publiceerde daarom een foto van hen. De diefstallen vonden zondagochtend plaats in de zuidwestelijke buitenwijken van Sydney. Een van de verdachten zou een werknemer in een van de winkels met een mes bedreigd hebben.

“De inwoners van NSW zullen op geen enkel moment crimineel gedrag tolereren, en zal zeker niet tijdens deze crisis”, verklaarde minister David Elliott, die bevoegd is voor de politie en veiligheidsdiensten.

Twee pakken toiletpapier voor 99 dollar

Er is een tekort aan bepaalde levensmiddelen, zoals toiletpapier en bepaalde voeding omdat mensen aan het hamsteren zijn geslagen. Dat tekort leidde al tot gevechten in supermarkten. In verschillende winkels mogen klanten maar een beperkt aantal van die middelen kopen.

Een supermarkt in Sydney heeft een originele manier gevonden om hamsteraars te stoppen. Voor één pak toiletpapier vraagt de winkel 3,5 Australische dollar (1,9 euro). Voor twee pakken betalen klanten 99 dollar (54 euro). “Wees niet hebzuchtig. Denk aan andere mensen”, staat er op een plakkaat te lezen.