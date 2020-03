Hoe je moet vegen met je laatste vel toiletpapier

In deze tijden van coronacrisis vrezen veel mensen dat ze zonder toiletpapier zullen vallen. Daaom is het aangeraden dat je weet hoe je het best kan omgaan met die allerlaatste vel. Met deze tips haal je het meeste uit die laatste veegbeweging.

Afgaand op de lege rekken in de supermarkten waar vroeger het toiletpapier stond, zijn heel wat mensen bezorgd dat ze binnenkort niets meer in huis zullen hebben om hun billetjes mee af te vegen. Spaarzaam zijn is dus de regel. Daarvoor kan het handig zijn om te weten hoe je het meeste haalt uit één vel toiletpapier.

1. Positioneer het papier

Zorg ervoor dat je de rode lijn (zie illustratie hierboven) recht boven je anus positioneert. Maak je klaar voor een neerwaarste beweging.

2. Veeg van boven naar beneden

Begin helemaal bovenaan je bilspleet en veeg naar beneden tot je niet verder kan. Je mag uiteraard wat plaats overlaten als je vreest dat je je grip zal verliezen of dat je vingers vuil zullen worden.

3. Herpositioneren

Dit is de belangrijkste stap. Los je grip een beetje en duw het vel een paar centimeters naar links (of rechts als je linkshandig bent) en een beetje omhoog. Zo komt een nieuwe, nog niet vuile streep ter beschikking.

4. Herhaal de stappen vier of vijf keer

Als je het stappenplan goed volgt, kan je vier of vijf beurten uit één vel toiletpapier halen. Zo dring je je gebruik met 80% terug en blijven je billetjes toch proper.