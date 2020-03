Instagrammodel onder vuur nadat ze mondmaskers als beha gebruikt

Een Russisch fitnessmodel heeft kwaad bloed gezet door te poseren in een geïmproviseerde bikini die bestaat uit mondmaskers. Dat ligt gevoelig omdat mondmaskers momenteel erg schaars zijn.

Yulia Ushakova deelde onlangs een foto op Instagram waarop ze haar borsten bedekt met twee mondmaskers. De 29-jarige bodybuildster zag er de humor wel van in. “Ik heb deze trendy bikini gekocht van AliExpress. De ingebouwde kleppen zorgen ervoor dat de huid kan ademen. Jammer genoeg kan je hem niet meer dan twee uur lang dragen. Ik weet niet of dit een nieuwe uitdaging op Instagram is, maar ik vind het idee wel leuk. Wat vind jij ervan?”, schreef ze.

“Respectloos”

Haar bericht viel niet in goed aarde bij haar 516.000 volgers. Begrijpelijk, want ziekenhuizen komen door de coronacrisis heel wat mondmaskers tekort. “Er is wereldwijd een gebrek aan mondmaskers. Dit moet zowat de slechtste grap zijn die ik tijdens deze verschrikkelijke dagen ben tegengekomen”, “Ongelofelijk dom en respectloos jegens dokters en alle mensen die kampen met het coronavirus”, en “Op momenten waarop mondmaskers mensenlevens kunnen redden, is dit niet bepaald grappig”, klinkt het onder meer.