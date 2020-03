Alex Agnew: “Ik vrees dat we uit deze crisis niets gaan leren”

Stand-upcomedian Alex Agnew gelooft niet dat we veel gaan leren uit de coronacrisis. Dat legde hij uit in het praatprogramma ‘Vandaag’.

Door het coronavirus zijn we verplicht om tussen onze vier muren te leven. Daardoor gaat er nu veel meer aandacht naar het gezin dan ‘normaal’. Het is een kans om eens te meer te beseffen hoe belangrijk familie is. Toch vreest Alex Agnew dat dat na de crisis weer zal verwateren. “Ik denk dat, als deze crisis gaat liggen, mensen er niets uit geleerd zullen hebben”, aldus de 47-jarige cabaretier.

Blij zijn met een knuffel

Daarop pikt Radio 2-presentatrice Siska Schoeters (37) in, die net wél gelooft dat het mensen dichter bij elkaar zal brengen. “Het gaat over het menselijke en hoe belangrijk basiszaken zijn. Dat waren we kwijtgespeeld. Vriendschap, familie en bij elkaar zijn zonder al te veel te moeten doen. Dat gaan we nu terug leren. Dat geloof ik wel. Dat je een knuffel geeft en blij bent met een knuffel”, klinkt het.

Maximum paar maanden

Agnew blijft echter bij zijn punt. “Ik geloof dat niet. Dat gaat maximum een paar maanden duren en dan is dat gedaan. Ik hoop dat jij gelijk hebt. Ik wil hier geen gelijk in krijgen, maar ik vrees dat dat niet het geval zal zijn”, besluit hij.