Voor het eerst daling in aantal nieuwe besmettingen: “We hebben het virus bij het nekvel”

De afgelopen 24 uur zijn 13 nieuwe overlijdens te betreuren door het coronavirus in ons land. Er zijn ook 342 nieuwe besmettingen vastgesteld, voor het eerst lagere cijfers dan de dag ervoor. Volgens het crisiscentrum is het vooral belangrijk om de maatregelen vol te houden.

Er zijn dertien nieuwe sterfgevallen in België ten gevolge van het coronavirus. Het totaal aantal sterfgevallen komt daarmee op 88. De meesten van hen zijn ouder dan 65 jaar.

In totaal zijn er nu 3.743 besmettingen vastgesteld in België, dat zijn 342 nieuwe besmettingen in de laatste 24 uur: 173 in Vlaanderen, 118 in Wallonië, 45 in Brussel en zes mensen met een onbekende woonplaats.

Dat cijfer ligt voor het eerst lager dan de dag ervoor (tellend vanaf 15 maart). De voorbije twee dagen lag het aantal nieuwe besmettingen steeds boven de 500. Het crisiscentrum waarschuwt nogmaals dat het om een onderschatting gaat, omdat niet iedereen kan worden getest. Dagelijks worden er 2000 tot 2500 tests uitgevoerd.

“Virus bij het nekvel”

Bij de FOD Volksgezondheid stelt men dat de situatie in de goede richting evolueert, al blijft het nog even afwachten. “We hebben het virus bij het nekvel, het is belangrijk dat we nu niet lossen”, zegt viroloog Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité rond corona.

Hij waarschuwt dat de strijd nog niet gestreden is. “De komende weken zullen zeker zwaar worden. Niet in het minst voor onze gezondheidswerkers”, zegt hij. “Het is belangrijk de maatregelen op te volgen.”