Nieuw ‘ecosysteem’ van grote spelers wil Belgische mobiliteit aanpakken

Er is in België een nieuwe samenwerking gelanceerd tussen grote spelers om de mobiliteit in ons land aan te pakken. Het nieuwe ‘ecosysteem’ kreeg de naam co.mobility en wil bedrijven, universiteiten, overheden, publieke instellingen samenbrengen. Tegen eind dit jaar moeten er acht ideeën voorgesteld zijn waaruit vier prototypes gemaakt kunnen worden.

De slechte staat van de mobiliteit in België is een oud zeer, maar er zijn bedrijven en instanties die daar iets aan willen doen. Enkele daarvan hebben zich verenigd in co.mobility, een nieuw ecosysteem dat door open innovatie een oplossing wil vinden voor mobiliteitsuitdagingen. Het initiatief voor de samenwerking gaat uit van start-upversterker Co.Station, werd bij de start ondersteund door AG, BNP Paribas Fortis, Brussels Airport Company, NMBS, MIVB en Touring, en wordt nog uitgebreid met 30 nieuwe bedrijven, zowel start-ups als grote bedrijven.

Vier concrete prototypes als resultaat

De focus van co.mobility richt zich eerst op zaken zoals slimme toepassingen op basis van de exploitatie van mobiliteitsgegevens, het toekomstige wagenpark (elektrificatie, autonomie en verbonden mobiliteit), nieuwe diensten (micromobiliteit, on-demand mobiliteit), of nieuwe intelligente infrastructuren. Van april tot juni loopt een ideevorming, die moet leiden tot de presentatie van acht concrete ideeën, gebaseerd op een businessmodel en een reële toegevoegde waarde. Vanaf oktober is het de bedoeling om daar vier prototypes uit te ontwikkelen.

“Door co.mobility te lanceren, willen we samen de uitdagingen in verband met mobiliteit in België bestuderen en begrijpen. Daarnaast willen we de opportuniteiten met een hoge toegevoegde waarde voor de samenleving identificeren”, zegt Grégoire Talbot, Head van co.mobility. “Om dit te bereiken, zullen we onze ecosysteempartners helpen bij het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen. co.mobility zal ons in staat stellen om onze middelen, talenten en expertise te delen rond een gedeeld maatschappelijk project.”