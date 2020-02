‘Eerste en laatste kilometer vormen de sleutel voor ecologische stadsmobiliteit’

De zogenoemde eerste en laatste kilometer vormen de sleutel voor duurzame stedelijke mobiliteit. Tot deze slotsom is het milieubureau van de Europese Unie (EEA) gekomen. De eerste en laatste kilometer slaan op de meters die men aflegt tussen de plaats van vertrek, of aankomt, en een bus, trein- en tram- of metrostation. Dergelijke trajecten vormen de sleutel om het dagelijks pendelen in steden duurzaam te maken. Ondanks het toenemende aanbod aan bijvoorbeeld e-scooters zijn stappen, fietsen of openbaar vervoer het beste middel om de Europese langetermijndoelstellingen qua duurzaamheid en klimaat te bereiken, zegt de EEA.

Velen houden de e-scooter als een klimaatvriendelijk alternatief voor transport. Anderen stellen de milieuvriendelijkheid van de accu in vraag.

Voor de EEA zit het probleem onder andere in het feit dat vele gebruikers van die tweewieler zonder dit aanbod te voet zouden zijn gegaan of het openbaar vervoer zouden hebben gebruikt.

bron: Belga