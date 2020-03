Dodentol stijgt naar 21, ruim 300 besmettingen erbij op dag tijd

Er zijn de afgelopen 24 uur zeven mensen overleden aan het coronavirus in België. Er werden 309 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is voor beide parameters de grootste stijging tot nu toe. In China lijkt het virus dan weer helemaal onder controle.

Er zijn de afgelopen 24 uur 309 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om 145 zieken in Vlaanderen, 95 in Wallonië, 48 in Brussel en 21 van onbekende origine. Het totaal aantal bevestigde besmettingen in ons land staat daarmee op 1.795.

In de ziekenhuizen zijn momenteel 634 patiënten opgenomen met COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Dat zijn er 187 meer in vergelijking met gisteren. 130 mensen liggen op intensieve zorg, dat is een stijging met 30 personen. 88 mensen worden beademd, een stijging van 22 op 24 uur tijd.

Ook de dodentol stijgt verder: in totaal zijn nu 21 Belgen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat zijn er 7 meer dan gisteren.