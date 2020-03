Zo besteed je je tijd nuttig in tijden van het coronavirus

Het coronavirus houdt België intussen stevig in zijn greep. Cafés zijn gesloten, op restaurant gaan is uit den boze en alle activiteiten zijn afgelast. Zeker als je normaal gezien een druk sociaal leven hebt, betekent dat dat je nu heel wat extra tijd om handen hebt. Maar wat moet een mens dan?

Er zijn uiteraard een aantal voor de hand liggende opties. Netflixen staat met stip op nummer één en nu je tijd zat hebt, kan je ook al eens vaker in bed duiken met je lief. Werkt geweldig tegen alle (coronagerelateerde) stress. Heb je nood aan wat productiviteit in je leven, dan zijn dit alvast enkele mogelijke bezigheden.

Leer iets nieuws

Tussen alle werkdrukte en sociale activiteiten door is het moeilijk om jezelf te ontwikkelen. Als je al eens een vrij moment hebt, besteed je dat liever in de zetel dan aan je bureau. Daardoor komt je persoonlijke ontwikkeling niet altijd op de eerste plaats te staan en dat terwijl het net belangrijk is om je leven lang nieuwe dingen te leren. Misschien droomde jij er altijd van om Spaans te leren of zeg je al jarenlang dat je nodig eens een fotografiecursus moet volgen. Wel, dit is het uitgelezen moment om daar werk van te maken. Online vind je tegenwoordig talloze cursussen, zowel gratis als betalend. Een nieuwe skill leren zonder je huis uit te komen was nog nooit zo makkelijk.

Neem je huis onder handen

De lente staat voor de deur, dus waarom zou je je huis niet eens trakteren op een grote lenteschoonmaak? Neem het stof af, ruim op, stofzuig, lap je ramen… Nu je zoveel tijd binnenshuis doorbrengt, is het wel zo leuk als je interieur er een beetje netjes bij ligt. Natuurlijk kan je dit ook verder doortrekken en à la Marie Kondo je spullen één voor één vastnemen en beslissen wat je al dan niet wil wegdoen. Wat je niet meer nodig hebt, kan je doneren bij een kringloopwinkel of je kan proberen om online wat dingen te verkopen. Zo verdien je ook nog eens een leuk zakcentje, wat je na al deze coronamaatregelen kan opdoen aan een cadeautje voor jezelf.

Start je eigen project

Velen van ons dromen ervan om ooit een eigen project op te starten. Daar komt echter heel wat werk bij kijken en vaak geven we uit tijdsgebrek daarom al op nog vooraleer we überhaupt ergens mee beginnen. Jammer, want zo mis je misschien wel de kans van je leven. Nu je wat meer thuis bent (of misschien zelfs tijdelijk zonder werk zit) kan je in alle rust een businessplan uitdenken en misschien al de eerste stappen zetten om je idee te verwezenlijken.