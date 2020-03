Belgische mode is duurzaam

Een hippe én milieuvriendelijke garderobe? Dat kan! Hier zijn enkele Belgische merken die focussen op duurzaamheid. Kwestie van stijl, ethiek en ecologische engagementen te combineren.

Oriane Renette

Slow fashion

Bye bye, seizoenen. Hello, edities. Mardi stelt zijn maandelijkse edities samen met enkele limitededition-stukken. Mardi gaat daarmee resoluut in tegen de fast fashion. Met hun tijdloze snit zijn alle stukken ontworpen om zo lang mogelijk te worden gedragen. Ze zijn meestal gemaakt van natuurlijke materialen: katoen, wol, zijde of linnen. Het merk engageert zich voor ‘0% polyester’. Mardi werkt samen met Europese leveranciers en partners. De verpakking is volledig gerecycleerd en in België gemaakt.

Bio en personaliseerbaar

De kleding van Sunshine is niet alleen ethisch, biologisch en duurzaam, maar heeft ook nog een leuk extraatje: je kan ze personaliseren. Hoewel de leveranciers van ver komen, gebruikt Sunshine alleen textiel van biologische landbouw, met een GOTS- en Fair Wear Foundation-label. Het resultaat is een mode- en sportswearcollectie voor de creatievelingen onder ons. Heb je geen vertrouwen in je designskills? Geen nood, het merk werkt ook samen met Belgische artiesten.

Made by

Made & More is zowel een merk als een e-shop. Het concept is gebaseerd op duurzame mode en ‘made by’ in plaats van ‘made in’. Hun eigen collectie bestaat uit kleding die uitsluitend in Europa is geproduceerd, in ateliers op mensenmaat. Tijdloze stukken, en grotendeels ‘monovezel’ voor een gegarandeerde recycling. Er wordt gekozen voor natuurlijke vezels zoals linnen, katoen en wol. De Made & More-studio bevindt zich in Luik en de leveringen gebeuren in herbruikbare verpakkingen. Met de QR-code op het etiket krijg je toegang tot de video van het atelier waar het product gemaakt is.

Sportief

Leef jij aan 100 km/u? Dan is deze collectie je op het lijf geschreven. De sportieve dameskleding van Pure by Luce is gemaakt van Europese organische (GOTS-gecertificeerd katoen) of gerecycleerde (polyamide of polyester) materialen. De meeste stukken zijn gemaakt met econyl, een gerecycleerd materiaal uit resten van stoffen, tapijten, visnetten… De stukken van Pure By Luce halen hun inspiratie uit alle windstreken, zijn ontworpen in België en gemaakt in Portugal, en zijn veganistisch.

Upcycling

Upcycling betekent een nieuw leven geven aan materialen die je anders zou weggooien. Meer en meer ontwerpers wagen zich eraan en creëren nieuwe stukken met gebruikte stoffen. Ook in België wint upcycling terrein. Bij merken als Isatio en We Are a Story vind je unieke, artisanale stukken gemaakt in Brussel uit hergebruikte materialen.